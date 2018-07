Troppo alcol, ritirate birre

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Il birrificio Glutenberg ha richiamato volontariamente alcune delle sue birre a causa di una riscontrata gradazione alcolica superiore a quella indicata sulla confezione. Gli imballaggi interessati sono quelli le cui lattine recano il codice lotto 24606298 e la data di scadenza del 29 marzo 2019. Lo segnala la compagnia, riferisce l'associazione 'Sportello dei diritti' del consumatore.

Il livello di alcol indicato sulla confezione era infatti 0,1%. Tuttavia, le birre del lotto in questione avevano un contenuto alcolico del 3,4%: il prodotto immesso sul mercato è stato quindi richiamato e quasi integralmente recuperato, con i rivenditori contattati per rimuovere il prodotto dagli scaffali.



"Le misure correttive sono già state messe in atto per convalidare ancora più accuratamente il contenuto alcolico di questo prodotto e impedire che ciò accada di nuovo" ha dichiarato il ceo di Glutenberg, David Cayer. Nel frattempo i consumatori che hanno acquistato il prodotto, suggerisce lo 'Sportello dei diritti', possono riportarlo al rivenditore o contattare l'azienda produttrice per rimborsi.