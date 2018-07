Allarme razzismo, Mentana bacchetta Salvini e Di Maio

Enrico Mentana (Fotogramma/Ipa)

"Salvini, Di Maio, ma come si fa a dire che non c'è un aumento allarmante di episodi di intolleranza nei confronti dei neri in questo paese?". Lo scrive su Facebook il direttore di TgLa7 Enrico Mentana. "Non è che perché - sottolinea - i partiti di opposizione stanno lì imbambolati a decidere cosa fare sul presidente della Rai potete pensare che dorma anche l'informazione".

"Gli episodi - osserva - si accumulano. Stanotte un'atleta della nazionale italiana di atletica (ve lo sottolineo perché siete sovranisti), Daisy Osakue, di origine sudafricana, è stata aggredita a Moncalieri mentre rincasava da un gruppo di giovani. L'hanno colpita in piena faccia. È a rischio la sua partecipazione agli europei di Berlino. Cosa erano, sostenitori di altre nazionali? Anche se si sta al mare - conclude Mentana - non si può nascondere la testa sotto la sabbia".