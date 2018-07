"Attenti al pericolo", parla la mamma del 17enne travolto dall'amico

Immagine d'archivio (Fotogramma)

"Spero solo che la morte di mio figlio sia da esempio a tanti altri ragazzi perché non sottovalutino mai le situazioni, il pericolo e le cose che fanno. Era un ragazzo bravo e pieno di vita, tanti amici, tante passioni, veramente un bel ragazzo, ci sarà un nuovo angelo in paradiso, spero solo che lassù ne abbiano cura visto che io non potrò più farlo". Così, Rachele, la mamma di Roberto Albanucci, il 17enne investito accidentalmente da un coetaneo in scooter venerdì sera ad Acquasparta (Terni), mentre tentava di riprenderlo con il cellulare. La mamma del ragazzo è intervenuta in un commento sotto al post di cordoglio del sindaco di Terni. Tantissime le reazioni, anche sui social network, di persone che conoscevano Roberto e i suoi genitori.

L'incarico peritale per l'esame del corpo del 17enne verrà conferito domani. Il procuratore della Repubblica dei minori, Flaminio Monteleone, ha deciso di non far effettuare una vera e propria autopsia ma solo una ricognizione esterna. Poi la salma del giovane verrà restituita alla famiglia per i funerali.