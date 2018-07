Il saio delle stimmate di Padre Pio ad Assisi e La Verna

"L'accoglienza di Assisi è stata calorosa e molto partecipata". Stefano Campanella, portavoce dei frati cappuccini di san Giovanni Rotondo, racconta all'Adnkronos dell'arrivo dell'abito di Padre Pio nella cittadina umbra. E' arrivato ieri mattina nella basilica di Santa Maria degli Angeli il saio indossato da Padre Pio il 20 settembre 1918, giorno in cui ricevette il dono delle stimmate, che rimasero aperte sul suo corpo fino a poco tempo prima della morte. "La peregrinatio è iniziata già a marzo", spiega Campanella, in vista del 100esimo anniversario dell'evento.

L’abito resterà ad Assisi fino al 5 agosto, quando alle 11 ci sarà la solenne Concelebrazione Eucaristica, presieduta nel santuario della Spogliazione dal Vescovo di Assisi. Seguirà il congedo della città dal saio e la partenza per La Verna dove il rito dell'accoglienza è previsto per le 15 presso il Santuario. Qui, "lunedì 6 agosto il cardinale Angelo Comastri, arciprete della basilica papale di San Pietro in Vaticano, alle 11 presiederà una solenne Celebrazione Eucaristica", ricorda Campanella. Nel pomeriggio, dopo la preghiera conclusiva, ci sarà il congedo dal Santuario e la partenza per San Giovanni Rotondo.