Auto investe turisti, 4 feriti a Taormina

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Quattro feriti, uno di loro in gravi condizioni. Questo il bilancio di un incidente stradale lungo un tratto della statale 114, non lontano dagli ingressi per la spiaggetta di Isola Bella a Taormina. Una Panda, che procedeva in direzione di Catania, guidata da una donna, una 29enne di Sant'Alessio, per cause da accertare ha improvvisamente perso il controllo dell'auto falciando 4 giovani vacanzieri che percorrevano la strada. L’impatto è stato pesantissimo.

Per uno dei pedoni, una ragazza, considerata la gravità delle ferite, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. La giovane donna è stata condotta al pronto soccorso del Garibaldi di Catania: le sue condizioni sarebbero gravi. Altri tre feriti, tra cui la conducente dell’auto investitrice, sono stati accompagnati dalle ambulanze del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Vincenzo di Taormina.