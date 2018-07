Forno Italia

(Afp)

L'Italia è un vero e proprio forno. L'espansione del promontorio anticiclonico africano sta arroventando in queste ore il nostro Paese, dove si soffre il caldo da Nord a Sud. Tutta la settimana sarà all'insegna del sole e di un clima bollente con valori in progressiva crescita nel corso della settimana, fino a 38/39 gradi su diverse città del Centro-Nord, Roma compresa.

Almeno fino a giovedì, fa sapere il team de 'iLMeteo.it': poi qualcosa si muoverà, in particolare al Centro-Sud. Da venerdì, infatti, sono previsti temporali anche forti con rischio di grandine: oltre alle regioni meridionali peninsulari, a rischio anche il Lazio, con possibilità di fenomeni fino nella Capitale.



ROMA - "Nel prossimo weekend l'anticiclone potrebbe essere ancora prevalente, ma non per tutti. A rischio temporali, oltre all'arco alpino, anche il medio/basso Tirreno e le isole maggiori - sottolineano gli esperti -. Anche la Capitale potrebbe essere colpita da rovesci".