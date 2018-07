Schianto col quod, coppia di italiani muore a Rodi

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Tragedia in Grecia per una coppia di italiani rimasti uccisi in un incidente con il quad mentre erano in vacanza a Rodi. I fidanzati, 40 anni lui, 28 lei, originari del veronese, sarebbero deceduti dopo essersi scontrati frontalmente con un'auto mentre percorrevano un rettilineo sull'isola greca. L'uomo, grande appassionato di motori, faceva il copilota di rally.