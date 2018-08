Matematica, che passione: chi è Alessio Figalli

(fermo immagine YouTube /Instituto de Matemática Pura e Aplicada)

Alessio Figalli è la nuova medaglia Fields, il più prestigioso riconoscimento mondiale per la matematica. Nato a Roma il 2 aprile 1984, dopo aver studiato alla Normale di Pisa, dal 2016 è docente ordinario al Politecnico di Zurigo, uno dei più importanti centri di ricerca al mondo.



"Provo una profonda soddisfazione che mi motiva ancora di più a lavorare nella ricerca di altissimo livello" ha detto il 34enne, che opera nelle ricerche nel campo della teoria del trasporto ottimale, delle equazioni a derivate parziali e della probabilità. "E'̀ magnifico poter essere il primo a dimostrare qualcosa che ha occupato molti matematici per anni".



GLI STUDI - Dopo aver frequentato il liceo classico Vivona, nella Capitale, nell’estate del 2002 decide di partecipare al concorso di ammissione alla Normale. Superato il concorso, brucia tutte le tappe della formazione universitaria. "Si laurea in meno di 4 anni invece che nei 5 previsti dai regolari piani di studio - si legge sul sito della scuola superiore universitaria -. Una velocità sorprendente anche per la Scuola Normale, che prevede l'obbligo di mantenere una media voti non inferiore a 27, con nessun voto inferiore a 24".

LA NORMALE - Per l'intero arco del percorso di normalista, "è stato seguito dal professor Luigi Ambrosio, docente di Analisi matematica presso la Scuola", primo a congratularsi con Figalli. "Ambrosio - ricorda la Normale - è infatti anche Plenary Speaker al congresso di Rio De Janeiro", dove è stato annunciato il riconoscimento al giovane italiano, durante la cerimonia di apertura del XXVIII 'International Congress of Mathematicians', che si tiene dall'1 al 9 agosto.



LE RICERCHE - Assegnata ogni 4 anni a matematici che non abbiano compiuto i 40 anni di età, "la medaglia Fields premia i risultati delle ricerche nel campo della teoria del trasporto ottimale, delle equazioni a derivate parziali e della probabilità, tutti ambiti di ricerca che Figalli ha iniziato a investigare sin dai primi anni alla Scuola Normale e poi per tutta la sua carriera di studioso".

LIONE - Una volta superato il concorso per allievo del corso di Perfezionamento della Normale, "Figalli ha svolto il suo percorso dottorale nell’ambito di una cotutela con l’École Normale Superieure di Lione, avendo Luigi Ambrosio e Cédric Villani", vincitore della medaglia Fields nel 2010, come relatori della tesi, intitolata 'Optimal Transportation and Action-Minimizing Measures'. Tesi poi pubblicata dalle 'Edizioni della Normale'.

PHD - Il suo percorso per il dottorato, sottolinea la Normale, "è stato straordinariamente veloce, alla luce della maturità scientifica e della quantità e qualità delle pubblicazioni prodotte in un brevissimo lasso di tempo: consegue il titolo di PhD in un solo anno, rispetto ai tre del percorso tradizionale, svolgendo il secondo semestre del proprio Corso di Perfezionamento presso l’École Normale Supérieure di Lione, anche sotto la tutela di Albert Fathi, incontrato a Pisa per un seminario di studi".

NIZZA - Così, a ottobre 2007, il giovane è già laureato e dottorato e "invitato a partecipare a un concorso all’Università di Nizza, come ricercatore del CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique, l’equivalente del CNR italiano)" dove si classifica in prima posizione.

PARIGI - L'anno successivo, "Figalli è docente all’École Polytechnique di Parigi, poi nel 2009 va negli Stati Uniti, chiamato dalla University of Texas at Austin. Nel 2011 è full professor (professore ordinario) ad Austin, a soli 27 anni. Infine, nel 2016, la chiamata come full professor dal prestigioso Politecnico di Zurigo (Eidgenössische Technische Hochschule, ETH)".

PUBBLICAZIONI - Autore di oltre 140 pubblicazioni sulle maggiori riviste internazionali, ha già ricevuto moltissimi riconoscimenti nel corso della sua carriera tra i quali il Premio Feltrinelli Giovani dell’Accademia Nazionale dei Lincei (2017), l’O’Donnel Award in Science conferito dall’Accademia di Medicina, Ingegneria e Scienza del Texas (2016), la Stampacchia Gold Medal (2015). Nel 2014 è stato invitato a partecipare come speaker alla XXVII edizione dell’International Congress of Mathematicians a Seul in Corea. Nel 2012 è stato premiato dalla European Mathematical Society (EMS Prize).