A Petralia Sottana la 'Notte Bianca del Cinema'

Petralia Sottana

Il prossimo 10 agosto sarà la notte delle stelle ma a Petralia Sottana (Palermo), nel cuore del Parco delle Madonie, sarà anche l’ occasione della 'Notte Bianca del Cinema' "un evento unico dove, tra le varie iniziative in programma saranno assegnati dei premi ad attori e registi", come spiegano gli organizzatori. “La Notte Bianca del Cinema”, organizzata da Grifeoeventi e il Comune, interesserà non solo il Cine Teatro Grifeo ma anche numerosi scorci di Petralia Sottana "dove il centro storico diventa una multisala naturale". E’ prevista la premiazione di alcuni attori e registi tra cui l’attore Vincenzo Amato che ha recitato in 'Respiro' di Emanuele Crialese,nel 2007 ottiene una nomination ai David di Donatello per il miglior attore protagonista grazie alla sua interpretazione in 'Nuovomondo'. Di recente è stato protagonista nel film di Ficarra e Picone 'L’ora Legale' e poi ancora in 'Sicilian Ghost Story'. Altri hanno già confermato la loro presenza tra cui Ferdinando Gattuccio, Pasquale Scimeca, la regista Marta Savina, Bruno di Chiara e tanti altri ancora.

Per tutta la notte saranno proiettati film, cortometraggi e anticipazioni di nuovi film. "Non ci si limiterà però ad una attività meramente cinematografica - spiegano gli organizzatori - nelle suggestive locations del centro storico, trasformato per l’occasione una 'Multisala naturale', ci saranno mostre, workshop, presentazione di una scuola di cinema, intrattenimenti musicali con le migliori colonne sonore, angoli gastronomici rievocativi della storia cinematografica e televisiva, casting".

Saranno allestite delle mostre presso palazzo Pucci Martinez (Parco delle Madonie), e presso il Cine Teatro Grifeo. Le due mostre prevedono l’esposizione di locandine che hanno fatto la storia del cinema,(ci sarà una sezione anche satirica) e degli oggetti di scena del film “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore in occasione del trentennale dell’uscita del film, grazie alla collaborazione dell’Associazione culturale Cinema Paradiso di Palazzo Adriano.