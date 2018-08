Agosto, che tempo ci aspetta?

(FOTOGRAMMA/IPA)

Estate a tutto gas, con qualche sorpresa. Dopo il caldo arrivato direttamente dal Nord Africa nell'ultimo weekend di luglio, l'anticiclone africano continuerà per qualche giorno a trasformare l'Italia in un forno. Ma ora che agosto è iniziato, cosa ci aspetta?

FINO AL 7 AGOSTO - L'anticiclone rimane sul nostro Paese e abbraccia tutte le Regioni con tempo sempre soleggiato e molto caldo, nella prima settimana. Temporali di calore saranno possibili a ridosso dei rilievi alpini, fanno sapere gli esperti de 'IlMeteo.it'; poi si sposteranno al Centro-Sud a ridosso del primo weekend. Temperature in aumento. Nel fine settimana, poi, temporali sparsi al Centro-Sud ma farà sempre molto caldo. Tra lunedì 6 e martedì 7 i fenomeni temporaleschi saranno maggiormente probabili al Centro-Nord.



8-14 AGOSTO - Anticiclone prevalente fino alla notte di San Lorenzo: sole prevalente e caldo intenso ma anche qualche temporale sulle Alpi, con piogge isolate sugli Appennini. Per sabato 11, invece, infiltrazioni più instabili: temporali sulle Alpi e lungo l'Appennino. Instabile anche al Sud peninsulare, ricordano gli esperti. Fino al 14, resiste una maggiore instabilità atmosferica su tutto il Paese con temperature di 1-2°C sopra la media del periodo.



FERRAGOSTO - Infine, rischio di un Ferragosto bagnato a causa di perturbazioni atlantiche: possibili temporali e piogge soprattutto al Centro-Nord, in seguito al Sud.