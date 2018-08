Roma, muoiono folgorati da scarica elettrica

(Fotogramma)

Folgorati dalla scarica elettrica scaturita da un lampione. Così sono morti a Velletri un albanese e un romano, vicini di casa, i cui corpi senza vita sono stati notati nella tarda serata di ieri da alcuni passanti, che hanno poi chiamato i carabinieri. I due erano riversi a terra sotto un'impalcatura montata davanti alla facciata del palazzo perché oggi sarebbero dovuti iniziare dei lavori edili regolarmente autorizzati. Insieme ai carabinieri sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli ispettori della Asl Roma 6.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'albanese, 45 anni, aveva appena finito di montare il ponteggio, quando sarebbe stato raggiunto da una scarica elettrica partita da un lampione dell'illuminazione pubblica addossato all'impalcatura. Il romano, 56 anni, sarebbe a quel punto intervenuto nel tentativo di aiutare il vicino di casa, ma è rimasto folgorato anche lui. Il medico legale ha confermato la morte per folgorazione per entrambi, tuttavia le salme dei due uomini, trasportate alla camera mortuaria, sono state messe a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'impalcatura è stata sequestrata per effettuare ulteriori accertamenti.