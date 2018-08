Esodo con i nuovi tutor

(Fotogramma)

Esodo estivo all'insegna di caldo, traffico e nuovi tutor. Dopo la sospensione scattata a fine maggio in seguito al contenzioso fra Autostrade per l'Italia e la Craft, sono infatti stati ripristinati i controlli della velocità media sulle tratte più interessate dalle partenze stagionali. In particolare, il nuovo sistema di controllo elettronico - chiamato SICVe-PM - è stato installato su 22 tratte autostradali alle quali, garantisce la polizia stradale, presto se ne aggiungeranno altre.

Si tratta, in particolare, delle seguenti autostrade: A1, Reggio Emilia-Campegine e la Campegine-Parma; A10, Albisola-Celle Ligure e Celle Ligure-Albisola; A14, Valle del Rubicone-Cesena; Faenza-Forlì; Cesena-Valle del Rubicone e Valle del Rubicone-Rimini nord; A1, Firenzuola-Badia e Badia-Fiorenzuola; A1, All. Dir. Roma nord-Ponzano Romano; Ponzano Romano-Magliano Sabina; Magliano Sabina-Orte; San Vittore-Cassino; Cassino-Pontecorvo; Colleferro-Valmontone; A1, All. Dir. Roma sud-Colleferro; San Vittore-Caianello; A16, Baiano-Avellino ovest; Avellino ovest-Baiano; A30: Sarno-Palma Campania; Allacciamento A1/A30-Nola.

Occhio, dunque, alla velocità con cui si viaggia per raggiungere le località di villeggiatura. Proprio oggi è previsto un traffico da bollino nero lungo gli itinerari del mare mentre domani mattina, secondo le previsioni di 'Viabilità Italia', sarà da bollino rosso. Un flusso di traffico che sarà accompagnato dall'anticiclone africano alternato da temporali e piogge sparse specialmente al Centro-Sud. Allerta caldo, invece, in 12 città. Oggi e domani è infatti previsto il 'bollino rosso', ovvero il livello 3 di allerta (il più alto), a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Rieti, Torino, Trieste, Venezia e Verona.