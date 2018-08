Liberati da abusivi 250mila mq di spiagge

(Fotogramma)

Liberati dagli abusivi 250mila metri quadri di spiagge. A sottolineare il dato è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un post su Facebook. "Abbiamo riportato la legge dove cresceva l’economia illegale" scandisce il premier. E il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, avverte: "Nessun abuso sarà più tollerato".

"Le spiagge libere sono un patrimonio dei cittadini - scrive Conte su Fb - Sono convinto che i beni pubblici debbano essere a disposizione di tutti gli italiani e che se qualcuno trae vantaggio da occupazioni abusive debba essere perseguito. Nelle ultime settimane, grazie al lavoro delle donne e degli uomini della Guardia Costiera e del ministro Danilo Toninelli, abbiamo restituito agli italiani 250mila metri quadri di cale e arenili occupati da privati o da stabilimenti non autorizzati". "Grazie a migliaia di controlli - aggiunge il presidente del Consiglio - abbiamo riportato la legge dove cresceva l’economia illegale. Anche questo significa essere avvocato dei cittadini. Abbiamo il mare più bello del mondo, oltre a tenerlo pulito vogliamo che sia a disposizione di tutti nel rispetto delle regole. È il miglior modo per augurare una buona estate agli italiani".

A commentare il recupero di cale e arenili è il ministro Toninelli. "Le spiagge sono di tutti. Il mare è di tutti - si legge in un post su Facebook - E ciascuno ha diritto a fruirne liberamente, nel rispetto delle regole e anche delle prerogative dei concessionari che generano ricchezza grazie al demanio marittimo. La legalità, però, non ammette deroghe. Nessun abuso sarà più tollerato. E con il MoVimento 5 Stelle al governo si sta cambiando musica anche sui nostri splendidi litorali". Quest'anno, dall'ultima settimana di luglio fino ai primi giorni di agosto, gli uomini e le donne della Guardia Costiera, sottolinea il ministro, "hanno messo in atto oltre 5mila controlli, per quasi 170mila euro di sanzioni amministrative, 385 illeciti riscontrati e 12mila attrezzature balneari sequestrate. In pratica, circa 250mila metri quadri di spiagge libere sono state restituite alla fruizione gratuita dei cittadini. L’operazione, da me fortemente voluta, si inserisce nelle attività di 'Mare Sicuro 2018' che la Guardia Costiera porta avanti, in estate, a tutela della sicurezza e della legalità, per garantire una corretta e serena fruizione del mare da parte di tutti. E assicurare in ogni momento un pronto intervento in caso di emergenze".

Oltre a ciò, per accrescere la consapevolezza del cittadino circa i propri diritti rispetto all'uso delle spiagge, conclude Toninelli, "a breve partirà una campagna di comunicazione istituzionale da parte del mio ministero. E con una modifica legislativa, rafforzeremo ulteriormente le informazioni che tutti devono avere per poter beneficiare al meglio delle nostre splendide coste e del nostro mare cristallino".