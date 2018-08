Nuovo incidente mortale in Laguna

Immagine d'archivio (Fotogramma)

Ancora un dramma nella Laguna di Venezia. Una persona è morta e altre quattro sono rimaste lievemente ferite per il rovesciamento di un barchino. E' accaduto alle ore 14.30 circa tra la località Giare di Mira e Valle Averto di Campagna Lupia.

Le persone sono state recuperate dalle barche dei diportisti in transito. Niente da fare invece per un 76enne di Campagna Lupia, dichiarato morto dal personale del Suem 118. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per i soccorsi con i sommozzatori di Venezia e il personale della squadra di Mira.

L'incidente è avvenuto a poche ore da un tragico scontro tra imbarcazioni in Laguna che ha provocato la morte di due pescatori.