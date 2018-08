Partenze, file e caldo

(FOTOGRAMMA)

Al via il secondo fine settimana di esodo estivo. Previsto traffico da bollino nero nella mattinata di sabato, rosso nel pomeriggio e domenica mattina. Partenze che, in quasi tutta Italia, saranno accompagnate dall'anticiclone africano a cui si alterneranno anche azioni instabili al Centro-Sud ad opera di una blanda circolazione instabile che porterà temporali e piogge sparse, anche a Roma e Napoli, poi sulla Sicilia.



Il bollino rosso è scattato da venerdì pomeriggio, per l'incremento di traffico per gli spostamenti verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compreso l’itinerario E45 che collega i due versanti della penisola e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

BOLLINO NERO - Bollino nero nella prima parte della giornata di sabato, mentre nel pomeriggio si prevede traffico intenso da bollino rosso, in direzione sud, sulle principali direttrici verso le località di mare e in uscita dai centri urbani.



DOMENICA - Anche domenica 5 agosto è contrassegnata dal bollino rosso, ma solamente al mattino. Il traffico si preannuncia intenso anche per i numerosi spostamenti locali che si concentreranno lungo gli itinerari del mare.

MEZZI PESANTI - E' inoltre in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti dalle 8 alle 22 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica. Anas ha messo a disposizione degli automobilisti tutte le informazioni sulla viabilità sul sito stradeanas.it alla sezione 'Info viabilità/Piani interventi' e attraverso i canali social corporate seguendo l’hashtag #esodoestivo2018.

INFO - Le informazioni sul traffico sono poi disponibili su VAI (Viabilità Anas Integrata); sulla App 'VAI' di Anas, scaricabile gratuitamente dall''App store' e nel 'Play store'; con il 'CCISS Viaggiare Informati' del ministero delle Infrastrutture, al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico; al numero unico 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore oppure, digitando il tasto zero, per avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete. Analogo servizio è disponibile anche in live chat su sito Anas e su Twitter @clientiAnas.

RADIO - Inoltre, bollettini di viabilità sono trasmessi anche sulle radio partner di Anas: Radio Italia (nazionale), Radio Birikina, Radio Bella e Monella e Radio Piterpan (Veneto e Friuli Venezia Giulia), Radio Rock (Lazio) e Radio Margherita (Sicilia).