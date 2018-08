Violenza sessuale di gruppo, indagati due studenti

(Fotogramma)

Due ragazzi minorenni di Piacenza sono indagati dalla procura dei minori di Bologna per violenza sessuale di gruppo nei confronti di due compagne di scuola. La procura ha delegato i carabinieri di Piacenza sezione principale per le necessarie indagini. I militari hanno già disposto l'interrogatorio dei due ragazzi che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Lo riferisce all'Adnkronos, Sara Stragliati, uno dei legali dei due minorenni.