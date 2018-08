Esplode camion, inferno sul raccordo a Bologna

Esplosione in A14, all'altezza di Borgo Panigale (FOTOGRAMMA)

Esplode un camion in tangenziale a Bologna e scoppia l'inferno. La forte esplosione ha dato origine a un violento incendio, seguito da altre esplosioni. E' quanto accaduto intorno alle 14 alla periferia del capoluogo felsineo, nel quartiere di Borgo Panigale: l'incidente ha provocato 67 feriti di cui due in gravi condizioni, almeno secondo il primo bilancio ufficiale.



A quanto filtra, ci sarebbe anche un morto ma la notizia non ha ricevuto conferme ufficiali. A confermare le cifre dei feriti, invece, l'Ausl del capoluogo emiliano: 55 pazienti sono stati trasportati all'ospedale Maggiore di Bologna con ustioni dal primo al terzo grado (di queste, 18 persone sono state poi dirottate negli ospedali vicini di Budrio, San Giovanni e Bentivoglio). Altre due persone sono state trasportate a Cesena e a Parma in gravi condizioni. Dieci pazienti hanno riportato ferite lievi e sono stati medicati all'ospedale di Bazzano.



L'INCIDENTE - E' stata quindi chiusa l'autostrada A14 sul raccordo di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio e il bivio con la Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni. All'origine dell'inferno di fiamme un incidente fra un camion che trasportava sostanze infiammabili e un altro mezzo di trasporto; hanno preso fuoco anche le vetture di alcune concessionarie vicine, che sono poi esplose. Sarebbe inoltre crollato un tratto di ponte dell'autostrada.





L'INCENDIO - Sul posto ambulanze e vigili del fuoco che cercano di domare il rogo, ostacolati dalla morsa del caldo. La colonna di fumo è visibile in tutta la città.



IL SINDACO - A causa dell'incidente sul raccordo di Casalecchio A14, all'altezza di via Marco Emilio Lepido, "per agevolare i mezzi di soccorso vi invitiamo a usare i mezzi di trasporto in zona Borgo Panigale solo se strettamente necessario" è l'appello lanciato dal Comune di Bologna ai cittadini via Facebook.