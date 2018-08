Durex ritira lotti di condom

"La sicurezza dei nostri consumatori è sempre una priorità, e per questo adottiamo rigorosi standard di qualità. Abbiamo recentemente verificato che alcuni lotti specifici di profilattici in polisoprene Durex RealFeel e Durex No Latex non rispettano pienamente i valori di riferimento sulla durata di conservazione", si legge sul sito dell'azienda. Ecco perché sono stati richiamati i seguenti lotti di profilattici: Durex Real Feel, lotto n. 1000417778 con scadenza dicembre 2020; Durex No Latex, lotto n. 1000419930 con scadenza gennaio 2021 e Durex No Latex, lotto n. 1000435193 con scadenza gennaio 2021. "Il numero di lotto è riportato sul fondo della confezione, come illustrato nelle immagini qui di seguito", fa sapere ancora.

"Tutti gli altri lotti di profilattici Durex RealFeel e Durex No Latex e tutti i profilattici Durex rispettano i consueti standard di qualità e non sono interessati da questo richiamo", sottolinea l'azienda spiegando "non vi sono preoccupazioni immediate per la sicurezza dei consumatori". Per le modalità di restituzione si può chiamare il Servizio Clienti al numero 800-868000, attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, anche nel caso in cui siano già stati usati alcuni preservativi.

La Durex, che si scusa per "qualsiasi inconveniente" causato, spiega anche che, "se usati come indicato", "non c'è motivo di preoccuparsi": insomma si è protetti lo stesso "ma ti chiediamo di restituire" quei preservativi e "di non continuare ad usarli". "Saremo lieti di darvi un rimborso completo per la confezione originale, o alcuni prodotti Durex di almeno lo stesso valore", conclude.