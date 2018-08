Il mistero di Manuela

Foto dal post della sorella Arianna Bailo pubblicato su Facebook

E' scomparsa nel nulla. Di Manuela Bailo si sono perse le tracce da un pomeriggio dell'ultimo sabato di luglio. E' uscita con pochi effetti personali e non è più tornata. "Vi prego aiutatemi" scrive la sorella Arianna in un accorato post su Facebook. La 35enne, impiegata in un centro di assistenza fiscale, si legge sul sito di 'Chi l'ha Visto', vive a Nave nel bresciano con l'ex fidanzato e ancora convivente.

Bionda, occhi verdi, Manuela è stata ripresa dalle telecamere poco prima che uscisse, alle 17.30, con una canottiera a righe bianche e nere, una minigonna in jeans e un paio di sandali neri. Anche la sua auto non è stata ritrovata: è una Opel Corsa color grigio metallizzato. I suoi cari temono che le sia successo qualcosa di brutto. Ad aiutare un possibile riconoscimento in caso di avvistamento, scrivono sempre su Chi l'ha Visto, potrebbero essere due tatuaggi. Uno a forma di cuore sull'anulare destro e tre stelle di dimensioni crescenti sul piede destro.

Un giallo che potrebbe trovare soluzione grazie al telefonino. Ora risulta spento, ma tra sabato e lunedì sera, è stato utilizzato per inviare alcuni messaggi. E' stata lei a mandarli? Anche questo è un mistero.