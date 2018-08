Uccide la compagna a martellate

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Ha ucciso la compagna al culmine di una lite scoppiata ieri sera intorno alle 23 e, preso da un raptus, ha colpito la compagna più volte alla testa con un martello. E' quanto ha riferito un uomo di 42 anni che questa mattina si è costituito ai carabinieri di Latina confessando di aver ucciso una donna di 57 anni, probabilmente la compagna, a Roma, zona Appia, in un appartamento in via Corigliano Calabro, dove i due convivevano. L'uomo, originario di Terracina, è stato arrestato per omicidio aggravato