Tocca palo della luce e muore folgorato

(Fotogramma)

Un giovane di 25 anni è morto folgorato dopo aver toccato un palo dell'illuminazione a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Il fatto è avvenuto intorno alle 3 di notte in viale Della Valle.

Il giovane, secondo una primissima ricostruzione, stava scavalcando un cancello per rientrare in un'abitazione in quanto, probabilmente, aveva dimenticato le chiavi di casa. Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini per ricostruire l'accaduto.