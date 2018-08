Abusi su minori, arrestato fisioterapista

(Fotogramma)

Un uomo di 54 anni, fisioterapista in un centro di riabilitazione di Posillipo, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Napoli per presunti abusi sessuali commessi nei confronti di diverse pazienti minorenni. Le indagini sono scattate a seguito della denuncia sporta dalla madre di una ragazzina di 14 anni. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato e ieri, dopo la convalida da parte del gip, è stato posto agli arresti domiciliari.