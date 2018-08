Mostro Foligno, lo strazio del fratello del piccolo Lorenzo

Nella foto Luigi Chiatti al processo (Fotogramma)

"Fratello mio è passato troppo tempo, io ho perso una persona speciale ma eri, rimani e rimarrai per sempre nel mio cuore". Così, Stefano Paolucci nel suo profilo Facebook in cui ha pubblicato una foto del fratellino Lorenzo, ucciso da Luigi Chiatti, il mostro di Foligno, esattamente 25 anni fa. Sotto i tanti commenti di parenti e amici, ce n'è anche un altro suo in cui dice "Non dimenticherò mai né te, né il tuo splendido sorriso".

Luigi Chiatti, condannato a 30 anni con vizio parziale di mente, si trova adesso in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza in Sardegna.