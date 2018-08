Neonato trovato morto a Terni, arrestata la madre

(Fotogramma)

E' stata arrestata stamattina la mamma del neonato abbandonato e morto in un parcheggio di Terni giovedì scorso. La donna, una 27enne incensurata madre di un’altra bambina, è stata portata nel carcere di Capanne, a Perugia.

Le indagini, dopo la sua confessione non si sono mai fermate e al vaglio degli inquirenti ci sono le posizioni dei suoi familiari che lei ha detto essere estranei all’abbandono.

La donna, che ha detto di aver tenuto nascosta a tutti la gravidanza, ha partorito in bagno e poi lasciato il figlio in una busta della spesa in un’aiuola, è accusata di infanticidio.