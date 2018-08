"C'è un incendio feroce in Tangenziale… sta scoppiando tutto". E' una delle segnalazioni giunte alla Sala operativa della Questura subito dopo l'incidente di Borgo Panigale. Nell'audio la donna, in modo concitato, invita a intervenire subito. Dalla telefonata si evince che il poliziotto è già al corrente di quanto accaduto e avverte la donna che sono già in azione.