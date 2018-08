Niccolò Bettarini mostra le cicatrici al mare

(Foto dal profilo Instagram)

A poco più di un mese dall'aggressione, Niccolò Bettarini sta trascorrendo qualche giorno di vacanza al mare. Le cicatrici delle coltellate che gli sono state inferte sono ancora ben evidenti. Ma dai post su Instagram sembra proprio che il giovane non voglia farsi travolgere e anzi stia affrontando con tutta la forza possibile quanto gli è accaduto.

Sono molte le foto che negli ultimi giorni Bettarini junior sta postando sul suo profilo, sempre accompagnate da frasi che raccontano il suo stato d'animo. "Vivi come se dovessi morire domani, impara come se dovessi vivere per sempre", si legge nel primo post in cui a torso nudo mostra le sue ferite. E ancora "Il dolore di ieri è la forza di oggi", scrive Niccolò aggiungendo in un altro messaggio: "Nell'oggi cammina già il domani".