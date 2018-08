"Sono Riccardo, non sono Rambo"

(Foto Palazzo Chigi)

"Io sono Riccardo. Sono un poliziotto. Cerco solo di far bene il mio lavoro... Non siamo dei Rambo". Così Riccardo Muci in un'intervista al Resto del Carlino. Il 31enne è agente del commissariato Santa Viola di Bologna e lunedì pomeriggio era sotto il ponte dell'autostrada ad aiutare i passanti, quando la cisterna che trasportava gpl è esplosa dopo aver tamponato un camion, facendo crollare anche un tratto della A14 a Borgo Panigale.

Muci, ora, è ricoverato al Bufalini di Cesena per le ustioni riportate, ma ripercorre con lucidità quanto accaduto: "Ero a bordo di una volante con un collega per i controlli del territorio, quando abbiamo visto una coltre di fumo provenire da Borgo Panigale. Abbiamo subito deciso di avvicinarci". "Arrivati sul posto ho capito la gravità della situazione. C'era un odore inconfondibile nell'aria", ha detto ancora aggiungendo: "Non mi sono lasciato trascinare più di tanto dalle emozioni. Il primo pensiero è stato capire l'entità del danno e mettere in salvo quante più persone possibili".

E poi? "Poi ho predisposto le azioni necessarie per evacuare le persone che erano nelle vicinanze dell’incidente. Mentre mettevo in atto queste operazioni c’è stata l’esplosione che mi ha travolto".

"Nonostante il dolore per le bruciature ho continuato ad aiutare le persone. Ho guadagnato la via di fuga, incitando anche altri cittadini a seguirmi", ha raccontato ancora il 31enne che ieri ha ricevuto la visita del premier Conte. "Fino a quando ho retto il dolore ho dato una mano anche ai carabinieri di Borgo Panigale, per dare soccorso alle persone. Poi il dolore mi ha sovrastato e mi sono dovuto fermare". Adesso l'aspetta la riabilitazione.