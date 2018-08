Poste, mai più file per genitori con neonati

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Per essere avanti, basta fare un passo indietro". In questi giorni nei 12.800 uffici postali di tutta Italia verranno affissi i nuovi avvisi di cortesia, aggiornando quelli in vigore dal 2015, nei quali si raccomanda di dare la precedenza ai genitori con figli neonati, oltre che ai clienti con disabilità motoria e visiva, e alle future mamme.

Finora questa era una semplice indicazione non scritta, chi aveva figli neonati o molto piccoli poteva chiedere di saltare la coda. D’ora in avanti, invece, Poste Italiane ha introdotto una vera 'norma' di cortesia che sarà evidenziata con appositi cartelli. Le mamme e i papà con neonati al seguito potranno dunque passare avanti.

Un invito, questo, che pur non costituendo un obbligo, rappresenta una raccomandazione rivolta a tutti, che il personale negli Uffici Postali caldeggerà. Così, dopo le attenzioni rivolte ai disabili e alla donne incinte, ecco una nuova facilitazione per chi deve sostare con una carrozzina negli Uffici Postali quando sono più affollati.