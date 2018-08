Esodo da bollino nero

(Fotogramma)

Ancora un fine settimana di traffico intenso su strade e autostrade italiane. A partire da oggi, si legge in una nota dell'Anas, si registra una circolazione sostenuta lungo la rete di 26mila km gestita da Anas (gruppo FS Italiane) per gli spostamenti che precedono il Ferragosto. Tutta la giornata, infatti, è contrassegnata dal bollino rosso.

I flussi si intensificheranno ulteriormente domani, sabato 11 agosto, già dalle prime ore dell’alba: per tutta la mattinata, infatti, è previsto bollino nero con picchi per gli spostamenti lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compreso l’itinerario E45 che collega i due versanti della penisola, e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

Traffico da bollino rosso nel pomeriggio di sabato e nella mattinata di domenica 12 agosto. Gli spostamenti torneranno intensi ma scorrevoli a partire da domenica pomeriggio. Il traffico si preannuncia intenso anche per i numerosi spostamenti locali che si concentreranno lungo gli itinerari del mare.