Neonato trovato morto, madre resta in carcere

(Fotogramma)

Resta in carcere la madre 27enne del neonato abbandonato e morto in un parcheggio di Terni giovedì scorso. Il gip di Terni, Natalia Giubilei, ha infatti rigettato le richieste presentate dalla difesa della donna sia per la concessione dei domiciliari che per la richiesta di perizia psichiatrica con la formula di incidente probatorio. Il legale, Alessio Pressi, ha annunciato di aver depositato istanza al Riesame.