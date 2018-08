Operaio 25enne muore nel savonese

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Tragedia sul lavoro ad Altare, nell'entroterra di Savona, dove un operaio di 25 anni ha perso la vita, mentre lavorava alle manutenzioni del forno di produzione di una vetreria. Tutto è accaduto intorno alle 14 quando il giovane, che lavorava per una ditta esterna, è stato trovato riverso a terra accanto a una scala. Sul posto è intervenuto il 118 e la Croce Bianca di Altare: nonostante i tentativi di rianimazione per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Ancora da chiarire le cause del decesso, non si esclude l'ipotesi di un malore o della morte in seguito alla caduta. A occuparsi delle indagini i carabinieri di Savona.