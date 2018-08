Rissa tra saltafila ai Musei Vaticani

Una lite tra saltafila è degenerata in una rissa che ha coinvolto 4 persone, tutte poste in stato di fermo. E' accaduto questa mattina in viale Bastioni di Michelangelo, zona Vaticano, tra due famiglie, dipendenti di un'agenzia turistica, che si sono affrontate in mezzo a decine di visitatori in fila per i Musei Vaticani. Intervento immediato delle pattuglie della Polizia Locale: gli agenti del I gruppo 'ex Prati' sono riusciti a bloccare 2 uomini e 2 donne, impiegati tutti nella medesima agenzia di turismo che organizza tour in zona San Pietro.

Per le ferite riportate nella colluttazione, due uomini peruviani, rispettivamente padre e figlio di 59 e 35 anni, e un argentino di 45 anni, sono stati trasportati all’ospedale Santo Spirito e al Gemelli. Per loro lesioni ritenute guaribili in 4 giorni. Stessa sorte è toccata a un agente, ferito a un braccio mentre cercava di evitare che la lite generasse conseguenze più gravi, anche per le numerose persone e bambini in fila.

La vicenda ha avuto inizio quando il trentacinquenne peruviano, titolare dell’agenzia, ha aggredito con uno schiaffo una sua dipendente, una ragazza argentina di 20 anni, portando poi la famiglia di lei a prenderne le difese. A carico dell’uomo sono emersi precedenti penali per minacce e violenza privata. I quattro sono stati denunciati per rissa aggravata da lesioni personali, secondo quanto disposto dall’art 588 del Codice Penale.