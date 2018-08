19enne muore mentre pesca in apnea

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Un ragazzo di 19 anni è morto al largo dell'Isola d'Elba a seguito di un malore, sincope da anossia, sopraggiunto durante un immersione nella zona del Remaiolo a sud del promontorio di Monte Calamita. Il ragazzo, che stava pescando in apnea, si era immerso insieme al compagno della madre, ma quando questi non lo ha visto risalire si è immerso nuovamente per soccorrerlo. Portato a bordo della barca, sono state effettuate manovre di rianimazione, ma senza esito.