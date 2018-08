14enne muore schiacciato da panchina girevole

Foto di repertorio (Fotogramma)

Un ragazzino di 14 anni è morto ieri sera a Castel d'Ario, in provincia di Mantova, dopo essere rimasto schiacciato da una panchina girevole, un elemento di arredo urbano collocato nei giardini pubblici del paese. Secondo le prime ricostruzioni, la pesante spalliera che compone la struttura si è staccata dal perno e ha travolto il 14enne. I partecipanti a una vicina festa pubblica hanno cercato di soccorrere il ragazzino, che però è morto per le ferite riportare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per accertare le dinamiche dell'incidente.