Flash mob #salviamoCampione, 'tuteliamo gioco sicuro'

La creatività e la competenza degli ex dipendenti del Casinò di Campione d’Italia non si fermano. Oltre a presidi no-stop e manifestazioni presso le Istituzioni, hanno pensato alla realizzazione coreografica di un flash-mob, con il fine e la speranza di catturare, ancora una volta, l’attenzione sulla situazione in cui sono precipitati nel corso di questi mesi.

Nel video autoprodotto è presente una roulette costituita dagli stessi ex dipendenti sdraiati a terra, disposti in cerchio, con l’alternanza di magliette rosse e nere, una vera roulette. All’interno una pallina, uno dei 500 ex dipendenti che corre come se fosse sul disco centrale della stessa. La pallina si muove velocemente fino a quando non si ferma in una buca e all’unisono i dipendenti evocano 'tuteliamo il gioco sicuro', una battaglia per cui il Casinò della exclave italiana si è sempre mosso, svolgendo corsi per sensibilizzare alla prevenzione e lotta alla ludopatia.

Infine, il video si conclude con l’hashtag #salviamocampione e una panoramica del casinò dall’alto.