Tragedia sul Brenta, giovane muore annegato

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Sarebbe stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il cadavere del giovane disperso nel fiume Brenta, a Campo san Martino, nel Padovano. I vigili del fuoco intervenuti da Padova con i soccorritori acquatici e un gommone hanno perlustrato la zona alla ricerca del giovane dopo che un suo amico, anche lui in acqua e recuperato da alcuni pescatori, aveva dato l'allarme. Sono in corso le verifiche per quanto riguarda l'identità ma dovrebbe trattarsi proprio del giovane disperso.