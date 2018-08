Ubriaco finisce con auto contro palo, muore figlia di 8 anni

Foto di repertorio (Fotogramma)

Una bambina di 8 anni, ne avrebbe fatti 9 a settembre, è morta in un incidente stradale avvenuto questa notte a Nettuno (Roma), in via dei Frati. Alla guida dell'auto il padre, 39 anni, che poco dopo la mezzanotte avrebbe perso il controllo della vettura, finendo contro un palo e cappottandosi. A bordo dell'auto c'era anche l'altra figlia di 6 anni che è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Anzio ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche l'uomo è stato portato in ospedale ma è scappato per poi essere rintracciato dopo circa un'ora dalla polizia. Guidava con la patente revocata ed è risultato positivo all'alcol test. Al momento è stato fermato per omicidio stradale. Sul caso indaga la polizia stradale e il commissariato di Anzio-Nettuno.