Su binari con scooter, muore travolto da treno

Ha attraversato un binario della Circumvesuviana con il suo motorino ed è stato investito e ucciso da un treno. E' accaduto in via Costantinopoli, a Somma Vesuviana, nel Napoletano. L'uomo, un 42enne di nazionalità cinese residente a Napoli, ha deciso di passare attraverso la linea ferrata della Circumvesuviana: mentre transitava è sopraggiunto però il convoglio che lo ha travolto. I carabinieri sono sul posto per accertamenti e rilievi sulla dinamica dell'incidente.