Di Bacco: "Addio a foto simbolo dell'estate, ormai è tempo di selfie"

Lady Diana e Dodi al Fayed (Fotogramma)

''La foto simbolo dell'estate? Non esiste più. Dimenticate lady Diana abbracciata sullo yacht a Dodi al Fayed, prima di schiantarsi, qualche giorno, dopo sul Pont de l'Alma. Immagini simbolo di un'epoca, di stagioni che non esistono più. Ormai tra foto, selfie, autoscatti, brevi video immortalati dai cellulari sembra quasi che il nostro lavoro si sia snaturato. E' tutto un apparire, un postare, un mostrarsi, un ostentare...''. E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos, Luciano Di Bacco, fotografo di Dagospia, che ha aggiunto: ''Forse le foto di Jennifer Lopez che intona, a Capri, le note di 'Let's Get Loud', potevano rappresentare, in qualche modo, l'estate del 2018. Ma avete visto da quanti cellulari è stata ripresa la sua esibizione? Inutile negarlo - ha proseguito - Sono cambiati i tempi, sono cambiate le modalità della comunicazione''.

''Ma si era mai visto un ministro dell'Interno così presente sui social? E poi sempre a torso nudo? - ha proseguito Di Bacco- Fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile. Ma purtroppo siamo sprofondando verso profili bassissimi. E non parlo solo di foto e selfie. Passeggiavo, alcuni giorni fa nella capitale sotto Porta Maggiore accanto all'antico acquedotto romano. Da anni - ha proseguito - qualcuno ha sistemato una tenda e vive lì senza che nessun rappresentante delle istituzioni o delle forze dell'ordine muova un dito. Lo ripeto - ha concluso il noto fotografo- C'è una forma di decadimento e di disincanto che sta toccando tutti gli strati della società''.