La carica degli 11mila per il giornale di Mentana

(Fotogramma)

Saranno un centinaio le mail selezionate per il giornale on line di Enrico Mentana. A renderlo noto è stato lo stesso direttore del Tg La7 su Facebook, spiegando che sono oltre 11mila le candidature pervenute.

"A quelli che mi hanno mandato il loro interessamento a far parte del giornale on line: sto leggendo tutte le vostre mail, entro fine agosto avrò finito - ha scritto Mentana -. Ne selezionerò un centinaio, il che vuol dire deludere oltre 11mila di voi. Non è certo piacevole, ma è inevitabile. Sappiate solo che non salto una riga dei vostri scritti".

Per l'esattezza sono 11.200 le mail inviate dagli aspiranti candidati, come si legge in un post di risposta al commento di un utente che chiedeva riscontri: "Già leggere tutte le mail senza ignorarle è una gran cosa. Sarebbe eccezionale se tutte quelle con un minimo di senso ricevessero risposta". Immediata la replica di Mentana: "Undicimiladuecento risposte, non sarebbe eccezionale ma insensato".