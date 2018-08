Fumettista italiano e marito pestati in Belgio

Mauro Padovani e il compagno Tom Freeman dopo l'aggressione in una delle immagini pubblicate sul suo profilo Facebook

Presi a sprangate "perché gay". Questa la denuncia di Mauro Padovani, fumettista italiano residente in Belgio, a Gand, che su Facebook ha pubblicato il 9 agosto scorso le foto della violenta aggressione omofoba subita da lui e dal marito Tom. "E' stato brutale", la didascalia che accompagna le immagini dove i due mostrano le ferite riportate nell'attacco. Attacco che sarebbe stato compiuto - spiega Padovani nei commenti al post - "da una coppia di vicini omofobi" formata "da una donna croata e un uomo bulgaro", prima in fuga e ora arrestato dalla polizia.

Secondo Padovani, 46 anni, non è la prima volta che i due avevano atteggiamenti violenti nei loro confronti: in diverse interviste ai media locali, l'uomo ha raccontato infatti di un'escalation di insulti e azioni violente - e di relative segnalazioni alla polizia cadute nel vuoto -, poi culminate nell'aggressione del 9 agosto scorso. Una circostanza che ora, ha spiegato ancora il fumettista, "non mi fa sentire più al sicuro".