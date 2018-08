Niente affitto a studentessa trans, appello su Fb

Foto di repertorio (Fotogramma)

Discriminata perché transessuale. Così per una studentessa transessuale a Palermo la ricerca di una stanza da affittare è diventata una vera e propria impresa. A denunciare la vicenda su Facebook è Daniela Tomasino, ex presidente di Arcigay Palermo. "Una ragazza transessuale cerca una stanza a Palermo, da settembre, per venire a studiare all'università - scrive -. Ha ricevuto solo rifiuti, perché è una donna transessuale. Cosa che al telefono con i proprietari di casa non ha mai nascosto perché cerca un luogo sicuro, dove può stare a proprio agio, come è sacrosanto che sia".

"Il più delle volte le hanno detto esplicitamente che la ragione del rifiuto è legata al fatto che sia transessuale, altre hanno girato attorno alla vera ragione accampando scuse" racconta ancora Tomasino, che proprio sui social ha lanciato un appello per aiutare la ragazza a trovare una casa. E in tantissimi hanno risposto. "Nonostante le orrende discriminazioni è rincuorante saper di poter contare su una comunità solidale che si arricchisce ogni giorno di più di persone straordinarie" conclude Tomasino.