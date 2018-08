Tir esploso, muore 81enne colpito da onda d'urto

(Afp)

C'è un'altra vittima dell'incidente in A14 a Borgo Panigale (Bologna) di lunedì scorso che ha causato l'esplosione di un'autocisterna, in cui è morto l'autista del mezzo pesante. E' un anziano di 81 anni, investito dall'onda d'urto dello scoppio, mentre era in casa, affacciato alla finestra, distrutta dallo scoppio. Nella caduta, aveva riportato diverse lesioni. Era stato quindi ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Maggiore, ma stamattina è morto a causa di un arresto cardiaco.