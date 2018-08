Toninelli: "Tragedia immane"

(Foto polizia di Stato)

"Sto seguendo con la massima apprensione ciò che è accaduto a #Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città". E' quanto scrive su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, riguardo il crollo di una parte del Ponte Morandi sulla A10. Toninelli sarà a Genova nella giornata di domani.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intanto in contatto con il ministro delle Infrastrutture e con il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e viene costantemente aggiornato sull'evolversi della situazione che segue con la massima attenzione. E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi.