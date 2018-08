Bomba d'acqua su Roma, alberi caduti a Nomentano e Montesacro

Un albero è caduto in via Jacopone da Todi, all'altezza di via Francesco d'Ovidio, a Roma, in seguito della violenta bomba d'acqua che si è abbattuta in queste ore sulla Capitale. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico, da via Nomentana a via San Francesco D'Ovidio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale di Roma Capitale.

Disagi anche nel quartiere Montesacro Talenti: una tromba d'aria si è abbattuta sulla zona sradicando alcuni alberi, poi caduti sulle auto in sosta. Le strade allagate hanno inoltre provocato rallentamenti alla circolazione. Nelle foto AdnKronos, la situazione a Talenti Montesacro