Come arrivare a Genova

In seguito al crollo del ponte Morandi e alla chiusura dell'Autostrada A10 nel tratto interessato dal crollo del viadotto sul fiume Polcevera, in una nota la polizia di Stato ha elencato i percorsi alternativi per le medie e lunghe percorrenze.

PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DALLA FRANCIA E DALLA RETE STRADALE NORD-OVEST D'ITALIA DIRETTO VERSO GENOVA OVEST/PORTO DI GENOVA SAMPIERDARENA E VERSO IL CORRIDOIO TIRRENICO: ingresso confine di Stato Ventimiglia - A10 fino ad interconnessione con A26-A26-D26 Predosa-Bettole-A7 fino ad interconnessione con A12. Per le lunghe percorrenze seguire A10 fino ad interconnessione con A26-A26-A21-A1 e A15 fino ad interconnessione con A12; ingresso confine di Stato Frejus-A32-A21-A7 fino ad interconnessione con A12.

Per le lunghe percorrenze seguire A32-A21-A1-A15 fino ad interconnessione con A12; ingresso confine di Stato Monte Bianco-A5-D36-A26-A21-A7 fino ad interconnessione con A12. Per le lunghe percorrenze seguire A5-D36-A26 A21, A1, A15 fino ad interconnessione con A12. In alternativa A5, A55, A21, A7 fino ad interconnessione con A12. Per le lunghe percorrenze seguire A5, A55, A21, A1, A15 fino ad interconnessione con A12;

PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DALLA FRANCIA – VENTIMIGLIA - CONFINE DI STATO DIRETTO VERSO IL CORRIDOIO ADRIATICO: ingresso confine di Stato Ventimiglia-A10 fino ad interconnessione con A26-A26-A21-A1-A14.

PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA MILANO DIRETTO A GENOVA AEROPORTO: seguire A7-D26 Predosa-Bettole-A26 fino ad interconnessione con A10-A10.

PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA GENOVA AEROPORTO DIRETTO A MILANO: seguire A26-D26 Predosa-Bettole-A7.

A seguito di ordinanza emessa in data 15 agosto 2018 dal sindaco di Genova con decorrenza 16 agosto 2018 e fino al 26 agosto 2018, ricorda la polizia, è stato stabilito il divieto di transito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i veicoli di massa superiore a 7,5 t. sul Lungomare Canepa e Via Guido Rossa nel tratto compreso tra la rotatoria Fiumara (esclusa) e Lungomare Canepa.