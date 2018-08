A Genova si scava ancora

(Fotogramma)

Avanti senza sosta notte e giorno le operazioni di soccorso e scavo sull'area del crollo di ponte Morandi. Sono al momento 38 le vittime, 15 i feriti, di cui 5 in codice rosso, ha riferito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo aver partecipato a Genova a una riunione del Centro coordinamento dei soccorsi. I dispersi sarebbero un numero imprecisato: per questo i soccorritori non smettono di sperare, alla ricerca di sopravvissuti sotto le macerie.

INCHIESTA - Nell'inchiesta aperta dalla procura di Genova si valuta l'ipotesi di reato di attentato alla sicurezza dei trasporti. Questa mattina a palazzo di giustizia è in corso un vertice tra il procuratore capo Francesco Cozzi e i pm titolari del fascicolo Massimo Terrile, Walter Cotugno e il procuratore aggiunto Paolo D'Ovidio. Confermate le altre ipotesi di reato: omicidio colposo plurimo e disastro colposo.

FUNERALI - I funerali di Stato delle vittime verranno celebrati sabato mattina all'interno del padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova. La conferma è arrivata questa mattina mentre dalla Prefettura di Genova precisano di essere in attesa di aggiornamenti da parte del cerimoniale della Presidenza della Repubblica. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, potrebbe essere a Genova per assistere alle esequie, insieme ai componenti del governo. Le esequie saranno celebrate dall'arcivescovo di Genova e presidente dei vescovi europei, cardinale Angelo Bagnasco.