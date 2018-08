Salvini: "Autostrade sospenda pedaggio"

(Afp)

"Io fossi un amministratore di Autostrade per l’Italia avrei sospeso il pagamento per il pedaggio in alcuni caselli, ma già dall’ora successiva". E ancora: "Mi aspetto che oggi 16 agosto, venga sospeso il pagamento del pedaggio". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini questa mattina da Genova a margine della sua visita all'ospedale San Martino, dove ha incontrato i feriti del disastro di Ponte Morandi.

"In questo momento - ha incalzato Salvini - le ambulanze pagano il pedaggio sulle autostrade. Ma di cosa stiamo parlando? Dove hanno il cuore e il cervello certe persone?". "Quantomeno - ha aggiunto il vicepremier - diamo un segnale di buona volontà. Hanno incassato 3 miliardi e mezzo di euro dai pedaggi. Visto il disastro che hanno causato penso che qualche settimana senza pedaggio possano permetterselo".