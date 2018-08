Scontro fra auto, muore bimbo di 7 anni

(Fotogramma)

Non ce l'ha fatta il bimbo di 7 anni rimasto gravemente ferito ieri in un incidente stradale a Menfi, nell'Agrigentino. Il piccolo è deceduto stamani all'ospedale Civico di Palermo, dove era giunto ieri in elisoccorso in condizioni disperate. Inutili i tentativi di strapparlo alla morte con un delicato intervento chirurgico a cui è stato sottoposto.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'auto su cui viaggiava insieme ai genitori rimasti lievemente feriti, per cause ancora da accertare in contrada Terranova, all'altezza di un quadrivio, si è scontrata con un'altra vettura, finendo fuori strada. Un palo in ferro che fungeva da barriera laterale si sarebbe conficcato nella parte posteriore dell'auto, non lasciando scampo al bimbo. Sulla vicenda indagano i carabinieri.