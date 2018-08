Chiuso il ponte Morandi di Benevento

Immagine di repertorio (Fotogramma)

La decisione è presa. Il 'gemello' campano del ponte Morandi, tristemente finito alla ribalta della cronaca, è stato chiuso. "Per motivi precauzionali" spiega il sindaco di Benevento Clemente Mastella, dopo la relazione del capo dell'ufficio tecnico, ingegner Perlingieri e in attesa del responso definitivo degli esperti delle università di Benevento, Napoli e l'Anas, che collaborerà con i suoi tecnici per un'intesa con il presidente Armani". Il ponte San Nicola, opera dello stesso ingegnere, è stata realizzata nel 1955 e prende il nome dal torrente sottostante.

Mastella si dice consapevole che "ci saranno dei problemi di traffico e dei sacrifici, e me ne dispiace. Ma - conclude - la sicurezza dei cittadini, di Benevento e non, è per me e la mia amministrazione un bene primario e intangibile con qualsiasi altra ragione".